Uomini e donne, finita la storia d'amore tra Andrea Nicole e Ciprian: arriva l'annuncio

Dopo settimane di rumors, arriva la conferma: Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stata proprio lei, la prima tronista transgender della storia di Uomini e Donne con delle stories su Instagram, in cui mette la parola fine ai rumors circolati online. La ragazza ha sottolineato che ormai, alla luce delle numerose domande che riceveva da parte dei suoi seguaci, non aveva più senso nascondersi. «Eccomi a voi - scrive l'ex tronista -. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa».

Leggi anche > Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, la foto a sorpresa: ecco perchè

La spiegazione

Nel lungo post, Andrea Nicole spiega cosa è successo, senza rivelare i dettagli però. «E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete splendidi. Vi voglio bene, Andre» conclude, ringraziando i fan.

La preoccupazione dei fan

L'allontanamento da Ciprian era stato già sospettato dai fan. Infatti, non molto tempo fa, quando i rumors erano appena cominciati, in molti hanno segnalato una loro lontananza sui social, che aveva fatto emergere più di qualche dubbio sulla solidità della loro storia. Sembra che i primi segnali di crisi fra i due sarebbero emersi lo scorso agosto, mentre i due erano in vacanza in Puglia. La coppia aveva annunciato che sarebbe tornata a Roma insieme, ma così non è stato. Mentre Ciprian aveva fatto rientro nella Capitale, Andrea aveva deciso di rimanere da sola in Puglia. Poche settimane dopo, l’ex tronista si era trasferita in pianta stabile a Milano, lontano dalla Roma del “suo” Ciprian. Tanto era bastato ai fan di Uomini e Donne per insospettirsi e arrivare a conclusioni che, alla fine della fiera, si sono rivelate più che fondate.

I due si erano conosciuti per la prima volta nel corso della trasmissione di Maria De Filippi, dove Andrea aveva raccontato la sua storia con la speranza di rompere il tabù delle relazioni fra maschi eterosessuali e donne trans, lanciando così un messaggio positivo di inclusività. L'ex tronista aveva fatto la sua scelta a dicembre dello scorso anno, preferendo Ciprian al bel corteggiatore Alessandro, che se n’era tornato a casa con le pive nel casso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA