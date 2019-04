Uomini e donne, Federica Spano dopo la scelta di Andrea: «Ecco perchè ha preferito Arianna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vedere la persona che ti piace che esce in esterna con altre ragazze. Nella vita normale, chiaramente, è qualcosa che non succede. Sono piuttosto gelosa per indole e quello è stato un momento particolarmente complicato da digerire”, l’ex corteggiatrice di “, nel programma per conquistare il cuore di, che poi le ha però preferito la collega rivale Arianna Cirrincione.Federica pensa di sapere i motivi per cui Andrea ha preferito Arianna: “Abbiamo due caratteri molto simili e credo che per questo motivo non fossi la ragazza adatta a lui. Penso cercasse più stabilità e tranquillità e così si è indirizzato verso un'altra. Con me quella serenità non poteva averla: siamo entrambi impulsivi e ci siamo scontrati spesso, A distanza di mesi posso affermare con sicurezza che io e lui non saremmo durati granché insieme, qualora mi avesse scelta”.La delusione infatti non è durata molto: “Sono sempre molto decisa nelle cose che faccio. Già quel giorno ho riflettuto un po', ho rimesso le idee a posto e ho capito che avrei dovuto subito voltare pagina. Mi sono confidata nei giorni successivi con le mie amiche che mi hanno supportata. Grazie al cielo, non uscivo da una storia lunga anni e così sono riuscita a rimarginare la ferita in tempi brevi”.