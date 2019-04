Uomini e donne, Fabio Colloricchio dal trono al reality: pronto a partire per l'Isola dei Famosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai riflettori di “” di Maria De Filippi, l’ex tronistaè pronto per un reality e partire per affrontare le avventure da naufrago nell’Fabio Colloricchio, friulano di origini argentine, ha partecipato al dating show della De Filippi in veste di corteggiatore di Teresa Cilla e poi nei panni del tronista. Ora è pronta a volare in Spagna per partecipare alla versione iberica dell’Isola dei Famosi, Supervivientes, sui canali spagnoli del Biscione, Telecinco e su Cuatro.La diciottesima edizione del reality partirà il prossimo 25 aprile e vedrà il modello ex tronista sfidarsi con i partecipanti al programma, fra cui altri tre naufraghi “stranieri”.