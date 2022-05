Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta insieme: la coppia lascia il reality

Tempo di bilanci tra DiegoTavani e Aneta. Dopo che la sfilata di ieri ha acceso gli animi, scatenando non poche polemiche nello studio di Uomini e Donne, i due concorrenti sono tornati al centro del reality.

Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma

«Abbiamo vissuto una settimana intensa, ci siamo vissuti tanto da coppia» spiega Aneta, che fatica a dare una definizione alla loro storia. «Dare delle definizioni è la cosa più triste che ci possa essere, sia a un'emozione che a una persona». «È tutto troppo perfetto» aggiunge Diego, che ancora adesso non riesce a crederci.

«Con questa frase confermi di essere un bluff» commenta Gianni Sperti, sempre duro con il corteggiatore. «Mi ha detto che ha paura», puntualizza Aneta. «Ma di cosa devi aver paura? Sta trovando il pelo nell’uovo» interviene Tina, convinta che l'uomo stia trovando scuse per paura di formare una coppia stabile.

«Non è una scusa, è una mia sensazione. Se ho sempre rincorso le persone e ora ho una persona che non si lasciare rincorrere, quando torno a casa mi faccio delle domande perchè non riesco neanche a litigare con lei» si difende Diego Tavani. Prima di venire attaccato da Armando Incarnato, secondo cui l'unica paura del cavaliere sarebbe quella di lasciare il programma.

Insomma, la neo coppia sembra non convincere. Alla fine Gianni Sperti, quasi esasperato, chiede: «Aneta vorresti vivere Diego fuori?». «Certo» risponde la dama, in accordo con Diego. «Se Aneta dice sì e tu dici sì, il problema non si pone e potete uscire» interviene Maria De Filippi, che con queste parole decreta la fine dell'avventura tra Diego e Aneta, che lasciano il programma sulle note di 'Portami via' di Fabrizio Moro.

