Quando prendi sul serio l’obbligo di indossare la mascherina #uominiedonne pic.twitter.com/smuUWtCvhT — 𝕋 ℝ 𝕀́ 𝕊 𝕋 𝔸 ℕ ℂ𝔸𝕃𝕋𝔸𝔾𝕀ℝ𝕆ℕ𝔼 🧩 (@Tristan__esdpv) May 8, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA