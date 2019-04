Uomini e donne, Beatrice Valli furia social dopo il ricovero: «Ora voglio puntualizzare una cosa...»

Ultimo aggiornamento: 17:49

L’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi “è stata ricoverata in ospedale, preoccupando i suoi fan. Beatrice è stata trattenuto per qualche giorno nella struttura sanitaria, poi uscita e rientrata per una ricaduta.Il motivo del ricovero è naturalmente sconosciuto, dato l’ambito privato, ma nonostante questo le chiacchiere sul web non sono affatto mancate e dopo uno scatto che la vedeva con delle forme un po’ più morbide, alcuni follower hanno supposto una gravidanza segreta.Beatrice, come ha spiegato lei stessa dalle sue stories su Instagram, non è incinta ma sotto medicinali: “Allora voglio precisare una cosa, dopo la tremillesima volta. Sto prendendo medicine da 18 giorni. Imbottita tra antibiotici e medicine!!! Ho ricevuto tantissimi messaggi di questo tipo e se fossi stata incinta non avrei fatto tutta questa scena, ma l’avrei gridato al mondo senza andare in ospedale o nascondendo tutto questo. Vorrei la smettesse di chiedermi se sono incinta se sono così gonfia (Come dite)”.