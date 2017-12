Uomini e Donne anticipazioni, una dama del trono over potrebbe aver abbandonato il programma

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con il nuovo anno arrivano tante novità a. In onda dal prossimo 8 gennaio si potrà assistere allae ad unda parte di una dama del trono over.Prima della pausa natalizia i protagonisti del trono over sono stati Giorgio Manetti e la bionda Anna Tedesco, accusati più volte dal pubblico e da Tina Cipollari e Gianni Sperti di avere una relazione segreta cercando di mascherarla come una semplice amicizia. I due sono anche arrivati a litigare dopo che la Tedesco si è detta offessa dall'atteggiamento del cavaliere che non l'avrebbe difesa nel corso delle puntate.In questo clima Gemma Galgani, ex storica di Manetti, non si è certo risparmiata in accuse contro la Tedesco, magari nella speranza di riconquistare il suo amore perduto. Nelle ultime puntate però la Tedesco aveva palesato la sua intenzione di abbandonare la trasmissione e in questa pausa natalizia si è lasciata andare a uno sfogo sui social sotto la foto della sua famiglia che ha insospettito i fan del programma: «Perché qui c’è ancora verità, è qui che c’è ancora semplicità. È qui che c’è amore, quello vero, insieme alla tua famiglia».