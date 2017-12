Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: oggi la scelta di Paolo Crivellin?

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi ci sarà l'ultima registrazione dell'anno di, in onda il prossimo lunedì 5 gennaio 2018 su Canale 5.Gli occhi sono tutti puntati sul tronista, chiamato a fare la suae a decidere con quale ragazza uscirà dal programma. L'attesa per i telespettatori cresce, visto che questa scelta potrebbe accadere proprio nella puntata che verrà registrata oggi. Il pubblico sembra supportare la corteggiatrice Angela Calois, che non sembra aver gradito l'esterna di Paolo con Marianna. La stessa Tina supporta Angela, e accusa Paolo di essere troppo superficiale e non comprendere i sentimenti ben più profondi che nutre la corteggiatrice nei suoi riguardi. Paolo sembra essere concentrato su Angela, Marianna e Giorgia, ma la scelta non sembra essere così scontata.