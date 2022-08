Uomini e donne, anticipazioni della nuova stagione: chi torna, chi va via

Anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne. A svelare in anteprima qualcosa è l'esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, che, tramite la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ha aggiornato i tantissimi che lo seguono. Partendo dal Trono Over, ha parlato dei ritorni. Durante l’estate ci sono state diverse indiscrezioni sui volti Over del programma, di cui alcuni venivano quotati come assenti. Ma oggi, invece, è cambiato tutto.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti incinta? Tommaso Zorzi smentisce: «A me non risulta»

Nell’arco della puntata ci sono state le presentazioni delle due nuove troniste, Federica e Lavinia. Non sono stati presentati i tronisti uomini, forse nella registrazione di domani. Il capitolo Over si è aperto come sempre: Tina Cipollari e Gemma Galgani sono tornate! Stavolta, Tina non ha attaccato nel vero senso della parola la sua acerrima nemica, ma si è divertita a giocare sul fatto che durante l’estate non sia ricorsa alla chirurgia estetica. Pare le abbia detto che quest’anno il suo chirurgo era in ferie. Per la dama torinese Gemma, intanto, è già arrivato un nuovo corteggiatore: si chiama Didier ed è di Lugano.

Maria De Filippi ha chiesto ai presenti nel parterre maschile dei commenti sulle due nuove troniste. Armando Incarnato, presentissimo anche nella nuova stagione, si è esposto ma è stato subito attaccato da un altro Cavaliere e ne è nato un battibecco. Ci sono anche Pinuccia e Alessandro, Daniela, Catia, Gloria e Fabio, che però non ha avuto scontri con Tina. Non oggi, almeno. Pinuccia ha messo in chiaro di non voler litigare in questa stagione, ma ha già avuto un piccolo scontro con Tina.

Ida Platano c’è a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pure e hanno subito litigato: un classico. Pare che lui l’abbia cercata durante l’estate e oggi in studio hanno discusso.

I ritorni

Biagio, invece, non era presente. Anche Alessandro Vicinanza è tornato nel Trono Over e con la presenza di Federica Aversano tronista c’è chi ipotizza già cosa potrebbe succedere. Ci sarà uno scambio tra Over e Classico? Alessandro aveva espresso il suo interesse per Federica quando era una corteggiatrice di Matteo Ranieri, voleva conoscerla ma lei non ricambiava. Dunque, si aprono le danze: proverà a corteggiarla ora che è sul trono? Oppure preferirà concentrarsi sulle Dame Over, avendo già ricevuto un no da lei?

Gli amori estivi

Dopo la fine della scorsa edizione, si è già formata una coppia: Sara e David hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Si sono sentiti durante l’estate, in un primo momento avevano deciso di continuare a vedersi ancora, ma dopo aver avuto delle discussioni hanno preferito viversi fuori. Ospiti in studio Lorenzo e Claudia, in dolce attesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA