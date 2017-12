Uomini e Donne, anticipazioni. Gemma Galgani e il messaggio segreto per Giorgio Manetti: "Se mi baci poi...". Lo rivela Maria De Filippi

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Gemma Galgani continua a tenere con il fiato sospeso i fan di Uomini e Donne, che da anni seguono le gesta della romantica protagonista del trono over.La dama torinese è a Uomini e Donne per trovare l'anima gemella. Ma sembrerebbe non aver ancora dimenticato l'ex Giorgio Manetti. Come riporta il sito Anticipazioni.tv , la conduttrice Maria De Filippi, nel corso di una registrazione di Uomini e Donne, avrebbe mandato in onda il filmato di una puntata precedente durante la quale Gemma aveva ballato con Giorgio. E nel video si sentirebbe anche il presunto messaggio d'amore che la dama ha sussurrato nell'orecchio dell'ex.LEGGI ANCHE -----> Uomini e donne, Gemma lascia lo studio in lacrime. Ritorno di fiamma con Giorgio? LEGGI ANCHE ----> Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Ha preso in giro tutti. Per Natale le regalo un giovane gigolò" "Un ultimo bacio e poi posso anche morire...". La richiesta avrebbe lasciato senza parole il pubblico in studio. Insomma, Maria avrebbe smascherato le reali intenzioni della dama torinese. E adesso come farà Gemma a conoscere nuovi pretendenti? Staremo a vedere.