Uomini e donne, le anticipazioni della nuova edizione: tronisti vip e scelte serali

Dopo la fine dell'ultima stagione di Uomini e donne, terminata con le scelte di Matteo Ranieri, Luca Salatino e Veronica Rimondi, è già work in progress per la nuova edizione del dating-show. Con ogni probabilità la messa in onda del programma condotto da Maria De Filippi potrebbe ripartire a settembre. Però, le ultime indiscrezioni sul format dei sentimenti, divulgate dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over, anticipano che le prossime registrazioni sarebbero previste entro fine agosto. Nello specifico, la fonte riprende testualmente che le nuove riprese potrebbero avviarsi tra il 24 e il 25 e tra il 29 e il 30 agosto. E, dopo qualche settimana dovrebbe cominciare la messa in onda del programma in tv.

Potrebbe essere riconfermata ancora una volta la dama veterana del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani, nonostante quest'anno la torinese non sia stata a lungo al centro studio, per assenza di corteggiatori che fossero interessati a lei. Tra i confermati over dovrebbe esserci anche Ida Platano, amica storica di Gemma nonché ex di Riccardo Guarnieri, mentre quest’ultimo potrebbe non essere confermato. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate online da Amedeo Venza, anche Biagio potrebbe non essere confermato tra gli over.

Sulla formula del programma, invece, dovrebbe ripresentarsi in forma mista, e prevedere puntate con contenuti riguardanti il trono classico e over insieme. I neo tronisti al debutto della nuova edizione di Uomini e donne dovrebbero essere quattro volti sconosciuti al pubblico tv, ma non è escluso che possa aggiungersi un volto popolare, o magari una vecchia gloria del programma, come un ex corteggiatore o un’ex corteggiatrice. Ad esempio potrebbe rivelarsi come una nuova tronista, l’ex corteggiatrice non scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano.

E ancora news, anche sulle selte. Potrebbero tornare le scelte serali con location dei castelli da sogno. Infine si fa sempre più incessante la voce secondo cui Maria De Filippi starebbe pensando alla partenza dello spin-off del format dedicato alle celebrità, ovvero Uomini e donne vip, la cui prima edizione avrebbe inizio a marzo 2023.

