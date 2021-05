Uomini e donne, lo sfogo social di Anna Munafò: «Esco dopo tanto tempo, gli occhi addosso perchè ho 28 chili in più»

Anna Munafò, l’ex tronista di “Uomini e donne”, si sfoga sui social. Anna Munafò è uscita di casa dopo tempo, complici anche le misure anti-Covid e ha sentito addosso gli sguardi delle persone per via dell’aumento di peso: “Si – ha scritto su Instagram - ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”.

Uomini e donne, lo sfogo di Anna Munafò

Un tema delicato quello che affronta l’ex tronista di “Uomini e donne” Anna Munafò. Anna Munafò, oggi mamma felice, ha descritto in un post su Instragram la delusione per quanto le è accaduto nella sua prima uscita di casa dopo molto tempo. Anna ha messo su qualche chilo e gli sguardi della gente non hanno mancato di metterlo in evidenza: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo - ha scritto nella didascalia della condivisione - e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Si , ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero . Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA