Uomini e donne, Alessia Cammarota e il dolore per la perdita del terzo figlio: «Non era tempo per noi»

Alessia Cammarota ha perso il suo terzo figlio. Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e il marito Aldo Palmeri, avevano annunciato nelle scorse settimane il futuro fiocco azzurro, ma le cose sono purtroppo sembrano essere andate in maniera diversa “Non era tempo per noi - ha fatto sapere Alessia Cammarota sul social - Non tutto va sempre come speriamo".

Alessia Cammarota, dal suo account Instagram ha cancellato le foto della sua terza gravidanza e poi, dalle stories ha condiviso un post in cui ha dato il triste annuncio: “Non era tempo per noi – ha scritto sul social - Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego! Abbiamo bisogno solo di affrontare il nostro dolore. Da soli. Speriamo capirete”.

Per Alessia Cammarota questo doveva essere il terzo figlio dopo Niccolò e Leonardo, nati dal suo matrimonio con il marito Aldo Palmieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 18:20

