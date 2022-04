U&D Vip, Antonio Zequila primo tronista? Le sue parole sul misterioso dating show

Maria De Filippi starebbe lavorando con il suo staff a “Uomini e Donne Vip”, un dating show per personaggi celebri che dovrebbe sostituire Temptaton Island, che quest’estate non andrà in onda. Fra i possibili partecipanti anche Antonio Zequila, da poco eliminato dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Antonio Zequila (Instagram)

U&D Vip, Antonio Zequila tronista?

“Uomini e donne” di Maria De Filippi, secondo le indiscrezioni, potrebbe trasformarsi in versione Vip, come è già successo per il Grande Fratello, e occuparsi delle questioni di cuore dei “famosi”, sostituendo l’uscente “Temptation Island”, che quest’estate non sarà sugli schermi Mediaset.

Maria De Filippi (Ansa)

Fra i possibili partecipanti si è parlato anche di Antonio Zequila, da poco eliminato dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. L’ex naufrago è stato interrogato a riguardo: «Stimo tanto Maria – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Mio” - sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente”. La partecipazione sembra interessarlo: «I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini… L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 23:27

