Uomini e Donne, Clarissa Marchese sposa. Poi le polemiche: «Vi immagino con le magliettine dei cinesi...»

Elisa Isoardi, la foto in costume scatena le critiche dei fan: «Mettiti subito a dieta»​

Raga voi dovete capire che nella vita esistono gli sfoghi. Mi scuso con chi si è offeso, non era nella mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt’altro che materialista. Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo un grandi stilisti, o critici di moda o simile, ma credo invece siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri. E fidati quando gli “altri”siete voi, il vostro matrimonio, vostro marito...fa male. Per questo matrimonio ho dovuto affrontare mille problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima, finendo con uno stravolgimento di tutti piani (organizzati con cura per un anno) ...leggere certe cose fa male. Ora direte ma tu sei personaggio pubblico, devi accettare le critiche ecc, va bene, ma davvero raga siate indulgenti perché non è mai bello sentirsi dire certe cose . Detto ciò mi scuso ancora con chi si è sentito offeso, spero capiate che si è trattato di uno sfogo durato poco e mirato soltanto alle persone cattive e al loro veleno. Dopo le mie storie sto leggendo tanti messaggi belli invece e per questo vi ringrazio, ma non si dovrebbe mai arrivare a tanto, a sbagliare e poi chiedere scusa per vedere un po’ di umanità !

Martedì 4 Giugno 2019, 18:06

Quello diè stato un matrimonio da favola, targato Uomini e Donne. I due, infatti, si erano conosciuti proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi e la scorsa settimana sono convolati a nozze. Dopo la pubblicazione di vari scatti della cerimonia su, però, sono partitea non finire., infatti, è finita nel mirino dei follower per via del suotroppo 'sponsorizzato': nelle varie foto, infatti, l'ex tronista non ha mancato di apporre, nelle didascalie, la menzione delle case di moda che hanno fornito vestiti e accessori per la cerimonia, con tanto di hashtag #adv. Molti utenti hanno criticato così: «Sei bellissima ma hai scelto un outfit e un trucco che si addicono poco a te, tra l'altro eri troppo scollata per un matrimonio in chiesa». E c'è anche chi non ha rinunciato ad un po' di tagliente ironia: «Potevi pubblicizzare anche il prete...».I tanti commenti negativi non sono andati giù a, che ha replicato così: «Allora ragazzine, in questo momento l'ultima cosa che voglio fare è stare qui a scrivere [...] Un secondino lo voglio dedicare anche chi si permette di dire cattiverie anche rispetto ad una cosa così bella come il matrimonio. Credetemi, io non vi do assolutamente importanza perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa trite, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi da 1 euro e 50 che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav... sapete cosa? Anche a me mi passa per la testa "io boh" quando vedo quelle spose con il loro abito anonimo, i capelli boccolosi da prima comunione e un trucco insignificante ma poi mi dico "non tutte possono" e al di là di tutto, anche se non mi piace, l'unica cosa che mi sento di dire alla persona che sta vivendo il suo giorno più bello è "Sii felice, siate felici, siete bellissimi perché vi amate e si vede". Giusto un consiglio di educazione per voi perché l'essere gentili, sempre, ripaga, ve lo dice una che comportandosi sempre bene ha ottenuto tanto dalla vita...».La risposta diagli haters, alla fine, ha generato una tale reazione negativa che l'ex tronista di U&D ha dovuto cancellare il commento e fare una precisazione. Clarissa ha commentato così un'altra foto su: «».