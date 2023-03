Tina Cipollari, la vignetta contro Gemma Galgani: «Spaventapasseri, allontana gli uccelli»

Tina Cipollari on fire. L'opinionista di Uomini e Donne ha condiviso una storia su Instagram in cui prende in giro la sua eterna rivale, Gemma Galgani. Nella foto c'è una vignetta ironica che ritrae Galgani come uno spaventapasseri. Davanti a Gemma. Inoltre, nella foto, due agricoltori si chiedono se lo spaventapasseri riuscirà a spaventare gli uccelli, con tanto di battuta di Tina: «Quelli in tv li ha spaventati tutti». Questo post della Cipollari ha suscitato l’ilarità di molti utenti sui social media, che sembrano non stancarsi mai della continua rivalità tra le due prime donne.

I commenti al veleno

Non è la prima volta che Tina si scaglia contro Gemma. E i suoi commenti non sono solo contro di lei. In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Cipollari ha suscitato l’indignazione dei telespettatori per una serie di frasi offensive rivolte alla dama Aurora. I commenti dell’opinionista sono stati ritenuti eccessivi e offensivi dalla maggior parte del pubblico, che ha chiesto addirittura una sorta di "ammonizione” per la donna dal dating show condotto da Maria De Filippi. Le parole di Tina sono state particolarmente dure: ha definito Aurora «una pessima persona: fa schifo come donna».

La reazione

Questi commenti hanno suscitato una forte reazione sui social. Gli utenti del web hanno definito la scena pessima e un cattivo esempio da trasmettere in televisione. Insomma, Tina questa volta pare aver proprio esagerato. Per le frasi contro Aurora, bisogna capire se la produzione deciderà di prendere provvedimenti nei confronti dell’opinionista.

