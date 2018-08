Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista in U&D? Ecco perché e chi potrebbe sostituirla

Tina Cipollari potrebbe dire addio al ruolo - amatissimo dal pubblico - di opinionista di Uomini e Donne della prossima stagione. La bionda

Vamp





Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato: «Passeggiano a Firenze mano nella mano». Ecco lui chi è







Questo è il gossip lanciato la rivista lanciata da Maria De Filippi vorrebbe mettere da parte la televisione per dedicarsi al suo nuovo amore.

Vero

, nel suo ultimo numero: Tina Cipollari sarebbe infatti disposta a trasferirsi a Firenze per godersi il suo compagno Vincenzo, mettendo così da parte lo show di Canale 5: sarà vero?

A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza

, si legge su Vero. E nei corridoi di Uomini e Donne circola già il nome della sostituta di Tina Cipollari. Si tratta di Gemma Galgani, da anni "nemica" numero uno della

Vamp

. Sarebbe la contromossa di Maria De Filippi per arginare l'addio di una colonna della trasmissione.