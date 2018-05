Tina Cipollari, rapporti tesi con Maria De Filippi: pronta a lasciare il trono di Uomini e Donne?

U&D, Tina Cipollari e la separazione da Chicco Nalli: «Sarà vero o serve per salire sul trono»?​

L'indiscrezione è di quelle decisamente rumorose:sarebbero ai ferri corti, con la regina della tv che sarebbe decisamente amareggiata e furiosa nei confronti della 'vamp', impegnata sul trono Over di Uomini e Donne. Quest'ultima, infatti, avrebbe deciso di, anche se i motivi non sono chiari.In attesa di conferme ufficiali, le voci si susseguono anche se ci sono ipotesi discordanti sul motivo che avrebbe spinto Tina a lasciare il trono. C'è chi, come Nuovo Tv, sostiene che la donna, dopo la separazione dal maritoavrebbe deciso di dedicare più tempo ai suoi tre, Mattias, Gianluca e Francesco. Per questo motivo sarebbe arrivata la sofferta decisione di lasciare la trasmissione, una voce che però sarebbe confermata dall'ultimo post sudi Tina, che ha scelto una descrizione decisamente personale: «No, Maria, io esco».C'è però un'altra ipotesi dietro il possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. A lanciarla è Novella 2000, secondo cui Maria De Filippi sarebbe arrabbiatissima con Tina. La, ufficialmente risalente al dicembre scorso, in realtà non sarebbe mai avvenuta e si sarebbe trattato di un semplice escamotage per far sì che Tina diventasse ancora più protagonista della trasmissione prendendo posto sul trono. La conduttrice, però, non avrebbe gradito, anche se non ci sono conferme in merito e va ricordato che, solo poche settimane fa, Chicco Nalli aveva annunciato di aver iniziato una relazione con un'attrice spagnola,, di qualche anno più giovane di lui. L'hairstylist avrebbe conosciuto l'attrice durante un set fotografico. Resta solo da attendere conferme o smentite direttamente dai protagonisti della vicenda.