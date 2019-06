Tina Cipollari, super party per il compleanno di Vincenzo Ferrara: «Per festeggiare i 50 anni del mio amore...»

Lunedì 24 Giugno 2019, 17:29

La storia d’amore frae l'imprenditoreprocede a gonfie vele e per celebrare i cinquant’anni della sua dolce metà la storica opinionista di “Uomini e donne” non si è certo risparmiata nei festeggiamenti.Dal suo account instagram Tina, di nuovo sorridente dopo la fine del suo matrimonio con l’ex gieffino vip Chicco Nalli, ha postato uno scatto in cui fa sapere come hanno deciso di rendere indimenticabili i cinquant’anni di Vincenzo, imprenditore nella ristorazione a Firenze: “Per festeggiare i 50 anni del mio amore @vincenzo_ferrara1969 – ha scritto sul social - abbiamo deciso di organizzare un #whiteparty in una location esclusiva con gli amici di sempre, quelli che per me sono una seconda famiglia @ilarialiset @lorenzomunari @filippobovani @simonedimatteo1984 @maria.ferrara.5891 #happybirthday #buoncompleanno #mezzosecolo #cheers #loveislove #love”.Nelle storie poi ci sono diversi momenti del party, dalle danze con gli amici ai brindisi, passando per i numerosi baci che la Cipollari scambia col fidanzato e concludendo con il taglio della torta. Per regalo, si scopre sempre nelle stories, Tina le ha regalato un prezioso orologio e lui ha provveduto a ringraziare via social.