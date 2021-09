Uomini e Donne, subito bufera tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: «Ti sei rifatta le frittelle?»

Torna Uomini e Donne e tornano le liti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ad accendere la miccia stavolta è un filmato sugli interventi di chirurgia estetica a cui la dama di Torino si è sottoposta questa estate. Dopo un ritocchino alle labbra, infatti, Gemma Galgani ha deciso di rifarsi anche il seno, accettando il suggerimento del chirurgo di fiducia.

Tina Cipollari, incredula, ha detto all'acerrima nemica: «Cosa ti sei rifatta? Le frittelle? Ma non ti vergogni a trascorrere l’estate per attirare gli uomini?». Gemma, 71 anni, ha difeso la sua scelta, affermando di essere felice come non mai e di voler continuare a cercare l'amore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA