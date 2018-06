Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ultima puntata deldiresterà nella storia del programma e nel cuore di tutti i fan per una svolta a dir poco epocale:hanno fatto finalmente pace.L'opinionista e la dama piemontese non si sono mai piaciute, la Cippolari in particolare è sempre stata molto dura con lei, ma oggi qualcosa è cambiato. Mentre erano tutti a centro pista Tina vedendo Gemma sola l'ha coinvolta in una danza scatenata insieme agli altri. Anche la De Filippi è rimasta stupita:“Ho visto Tina ballare con Gemma, cosa sta succedendo”. “Anche io ho un cuore - risponde l'opinionista- ho visto Gemma triste, sola e ho detto: io sono single, lei pure, siamo due donne abbandonate, balliamo”. Subito dopo Tina balla ancora con Gemma sulle note di “Siamo donne” di Sabrina Salerno & Jo Squillo.