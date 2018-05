Sara Affi Fella, scelta cancellata: Maria De Filippi cambia tutto

Fogli-Facchinetti: «Noi Insieme sul palco, un colpo allo stomaco»​

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Secondo le ultime notizie, è stata cancellata ladiche avrebbe dovuto essere registrata oggi 22 maggio. La bella protagonista del trono didovrà rimandare la decisione molto probabilmente a domani e così i due corteggiatori tra cui dovrà scegliere, Lorenzo e Luigi, dovranno patire ancora un po’ prima di capire chi sarà l’uomo che l’ha davvero conquistata.Ci si domanda perché è stata annullata la scelta di Sara Affi Fella: la riccioluta tronista ha bisogno di più tempo per arrivare a una conclusione? Il popolo del web si divide sul nome di colui che ha fatto breccia nel cuore di Sara, per il momento non possiamo far altro che attendere la registrazione della scelta slittata al 23 maggio