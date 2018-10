Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. L'exdel trono over disi è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a Foggia. L'uomo, 78 anni, abitava al terzo piano. Trasportato in ospedale è morto per le gravi ferite riportate. A dare la tragica notizia è l’ex cavaliere del programma die suo amico Giuliano Giuliani. Ignote le cause che lo hanno portato al gesto estremo.Rocco Di Perna partecipò a Uomini e Donne nel 2013 e corteggiò, innamorandosene, la signora Maria alla quale chiese addirittura di sposarlo in diretta tv.