ROMA – Nadia Rinaldi contro, corteggiatore didel trono over. Il protagonista di “Uomini e donne” aveva detto di conoscere l’attrice che invece nega la circostanza. Nadia infatti non avrebbe avuto alcun rapporto con lui: “Non lo conosco, non è un mio amico"Forse ci siamo incrociati a qualche evento, magari mi ha chiesto di fare una foto con lui – ha spiegato a “Nuovo Tv” - Sinceramente non me lo ricordo. Una cosa è certa e la voglio ribadire: non è un mio amico. I miei amici sono altri, pochi e veri. Non ho il suo numero di telefono, non so chi sia… semplicemente l’ho visto qualche volta in televisione”.Lui forse è in cerca di pubblicità (“Non ne ho idea. Forse Tina Cipollari ha ragione: sta partecipando al programma per farsi pubblicità (…) Né lui né altri si devono permettere di dire menzogne sul mio conto o di usare il mio nome, in nessun modo e per alcun motivo”), ma Nadia ha una raccomandazione per Gemma: “A volte mi sembra Alice nel paese delle meraviglie. Nonostante le sue rughe, crede a tutto con tanta ingenuità”.