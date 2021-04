Morta Erica Vittoria Hauser, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne si è spenta nel sonno a 45 anni

È morta Erica Vittoria Hauser, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi. La donna sarebbe morta nel sonno in casa sua nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Non sono note le cause del decesso si sa soltanto che era sola in casa e che si è spenta nel sonno a soli 45 anni.

Leggi anche > Mario Biondo, svolta nelle indagini: la sera della morte non era solo in casa. Il giallo della carta di credito

La notizia della sua scomparsa arriva pochi giorni dopo quella di un altro ex della trasmissione Fabio Donato Saccu, spentosi a 46 anni. Erica aveva partecipato al programma nel 2013 da cui uscì assieme a Ivano Rotoli, il cavaliere che l’aveva intrigata in tv e spinta a prendere parte allo show. La loro love story, però, non durò a lungo e pochi mesi dopo l'abbandono del programma i due si lasciarono.

Erica era rimasta lontano dai riflettori. Originaria del Principato del Liechtenstein, ma da parecchio tempo conduceva la sua vita a Roma dove lavorava nel mondo della moda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA