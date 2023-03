Martina Luchena incinta, l'annuncio sui social dell'ex Uomini e Donne: «Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando»

di Redazione Web

Martina Luchena è incinta. Ad annunciare la lieta novella è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi ha trovato l'amore e la serenità. Il suo compagno si chiama Maurizio Bonori e nei prossimi mesi diventerà papà per la seconda volta, del bimbo che Martina porta in grembo.

Il tenero scatto ritrae l'ex volto di Uomini e Donne insieme al compagno e al figlio di Maurizio, avuto da una precedente relazione. Il piccolo ha istaurato con Martina un bellissimo rapporto e lo si vede dallo scatto che ritrae i tre (o forse meglio dire i quattro) come una vera famiglia.

«Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci», scrive l'influencer in un post condiviso su Instagram per annunciare ai suoi follower con gioia la gravidanza.

Poi ringrazia il fidanzato per essere una figura sempre presente e costante nella sua vita: «Una cosa così grande e bella a me, a noi… Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a».

Poi conclude con la dedica al figlio di Maurizio: «Tu invece piccolo grande bimbo mi hai insegnato cos’è la spensieratezza, cos’è l’amore senza alcun tipo di odio, tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie (sarai un fratello meraviglioso, così premuroso, così sensibile e dolce). E poi voi, voi da anni con me, al mio fianco…..voi sarete delle zie virtuali meravigliose Un abbraccio da noi… 4».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 22:25

