Giovedì 25 Ottobre 2018

si alza dal trono di “”. Dalle anticipazioni del Trono Classico la ragazza sembra non essersi presentata in studio e di aver scelto di abbandonare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Un decisione clamorosa, che però ha reso qualcuno degli ospiti di Maria De Filippi particolarmente felice.La ragazza sarebbe tornata a Palermo giustificandosi con un “non mi sento al posto giusto”, ma sembra che dietro l’addio ci siano i genitori che mal sopporterebbero l’avventura televisiva della figlia. Per lei l’avventura nel salotto sentimentale di Maria non è stata facile sin dall’inizio considerando anche le segnalazioni che la volevano ancora in contatto con l’ex fidanzato.L’opinionista Gianni Sperti intanto ha detto la sua su Instagram, postando un suo scatto seguito dalla didascalia: “Finalmente una gioia…Adios”