Ida Platano pronta a tutto pur di difendere il figlio: «Bloccherò, denuncerò, farò qualsiasi cosa»

Ida Platano non aspetta Uomini e donne per tornare a fare polemica. Stavolta la dama non prende la parola per parlare del suo amore-odio per Riccardo Guarnieri, ma per difendere il figlio dai messaggi online degli haters.

Chi segue la concorrente del reality sa bene quanto sia indipendente e quanto poco sia disposta a scendere a compromessi quando si tratta dei suoi affetti più cari. Ebbene, stavolta Ida Platano ha tirato fuori unghie e denti rivolgendosi ai follower con tono perentorio: «Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!».

Parole forti che non ammettono repliche, a cui fa seguito una serie di storie su Instagram in cui rivendica il proprio ruolo di madre. «Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi». E ancora: «Me lo cresco a modo mio, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie. Basta! Bloccherò, denuncerò, farò qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment». Insomma, Ida Platano sembra davvero pronta a tutto pur di difendere il suo grande amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 23:03

