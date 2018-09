Giorgio Manetti dopo "U&D": «Non partecipo al GFVIp, ecco il mio progetto internazionale»

, protagonista del Trono Over di “” spiega perché ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. A dargli fastidio l’atteggiamento di un opinionista (Gianni Sperti) e la “cattiveria” che si respirava in durante il programma.L’ex spasimante di Gemma Galgani si dice molto deluso: “La gente a casa mi ha capito, in trasmissione invece si era creato un clima per me incomprensibile e di malafede. Uno degli opinionisti all’improvviso è diventato astioso e acido nei miei confronti. L’ho trovato strano perché prima tra noi c’era un buon rapporto, non ho capito cosa sia successo (…) A un certo punto – ha confidato al Magazine di “Uomini e donne” - ho visto della malafede e allora no, non mi è andato più bene. Non sono un burattino e mi sono sentito un pesce fuor d’acqua. Ci sono stati alcuni episodi nel corso della scorsa stagione che, uno dopo l’altro, mi hanno indotto a prendere questa decisione.Durante le ultime registrazioni, venivo attaccato ogni volta che aprivo bocca. Non riuscivo più a gestire quella cattiveria, ero molto a disagio. Se non ci fossero state Maria in studio e Lucia (una redattrice) fuori dallo studio non sarei rimasto così a lungo, sarei andato via prima. Speravo cambiasse il vento ma… niente da fare. Poi nell’ultima puntata c’è stato un duro scontro con una signora del pubblico, determinata a ribadire che io avevo trattato male Gemma: faceva un gesto non carino e ripeteva “Business! Business!“, mentre un’altra gridava “Vai a casa!” e, in tutto questo, Gianni mi diceva che non potevo trattare il pubblico così. In quel momento ho capito che non c’era più ragione di prendere parte al programma”.