Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Dieci anni in trasmissione, non cerca l'amore»

“I miei sette mesi con Gemma sono stati all'insegna della coerenza e della fedeltà, Quello che è successo dopo mi ha profondamente sorpreso proprio perché non ho nulla di cui sentirmi in colpa”, ora di nuovo felicemente fidanzato come riportato da Leggo.it , torna sulla sua love story con: “Mi ha accusato di non averla amata. Il pubblico in studio applaudiva lei e contestava me. Peccato che, quando rivolgendomi a loro ho chiesto come avrebbero definito l’amore, nessuno abbia saputo dare una definizione esaustiva”.Gemma è ancora in tv e lui non è convinto che sia in cerca dell’amore: “Difficile capire cosa stia facendo e se ci sia una strategia dietro i suoi atteggiamenti, credo comunque di no. Non ci vediamo né ci sentiamo, Sono certo, però, che se ci incontrassimo per bere un caffè assieme chiacchiereremmo in tranquillità. E una donna intelligente ma, dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione, come fai, a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando. L’amore? L'amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa”.