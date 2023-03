«Maria De Filippi, voglio il Trono Over»: l'appello dell'ex Gf Vip. Ecco chi è

di Redazione web gossip

Appello di Sarah Altobello a Maria De Filippi. Durante un’intervista a Casa Chi, l'ex gieffina ha parlato con il giornalista Valerio Palmieri sottolineando la sua preferenza verso gli uomini più maturi e alla domanda su un eventuale trono Over, l’ex vippona risponde: «Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai non mi dispiacerebbe la cosa».

La proposta

La pugliese ha poi detto: «L’agé ha un modus operandi, dico sempre, sgargiante, diverso, questo modo di fare che non è comune, ormai lo devo ai giovani. Lo abbiamo appurato, l’ho visto, nella Casa. Dove veramente ho visto delle cose». E alla domanda se in realtà non puntasse all’eredità, Sarah dice: «No, altrimenti avrei già sposato Toscano, sta messo bene».

Con Tony

Altobello si è definita ancora single e ha dichiarato: «Il fidanzamento è uno stato d’animo, e in questo momento non mi sento tale». Ma dall'intesa con Tony Toscano, sembra ci sia poca chiarezza su questo punto, visto che non sembra una semplice amicizia. Sarah ha fornito chiarimenti sulla proposta di matrimonio del manager, avvenuta subito dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip 2022.

Il rapporto con Romita

E sul rapporto con Romita, ha sottolineato di non essere interessata ad andare al suo matrimonio con Mimma Fusco: «Sono contentissima di questa loro unione e questa sua casa che ha ritrovato a Bari. Assolutamente non ci vado al matrimonio, non sono stata invitata». La delusione per Romita sembra essere ancora presente: «Con lui pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica».

