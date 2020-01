Gemma Galgani, malore in studio a Uomini e Donne. Tina Cipollari chiama il medico

Domenica 5 Gennaio 2020, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Registrazione movimentata per Gemma Galgani. La dama piemontese avrebbe avuto un mancamento durante le riprese del Trono Over.Come riporta Il Sussidiario.net, Gemma Galgani si è commossa per la performance di Massimiliano che ha imitato Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo.A quel punto,avrebbe chiamato il medico in studio,