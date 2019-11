Francesco Sole e l'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia: «L'ho vista in tv e scritto sul social. Il giorno dopo ero da lei»

Lunedì 11 Novembre 2019, 18:57

“È troppo cazzut* e carismatica, ho detto vedendola in tv. E il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino, dopo averla contattata su Instagram”,, youtuber di successo e conduttore, racconta la nascita della sua relazione con l'ex tronista diFrancesco si è raccontato a “Vieni da Me”, ospite di Caterina Balivo su Rai1, dove ha anche confessato di aver dovuto penare per conquistare la sua bella: “L’ho vista in tv e ho capito subito che la volevo – ha spiegato - Mi ha colpito la risposta che ha dato al tronista che non ha scelta. Ho detto ok, la devo conoscere, lei è troppo carismatica. Gli ho scritto sul social e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino”.Conquistarla però non è stato facile, perché lei non si fidava: “Mi ha fatto penare inizialmente, perché non credeva che io fossi una persona sensibile. Penava fingessi, poi ha scoperto che io lo sono per davvero".Al suo fianco ha anche superato momenti difficili, a causa dei molti haters che se la sono presi con lui e che hanno criticato l’amore per Giulia.