Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nuovo tronista. La domanda hot: «Ma fai così con tutte?»

L'ex del Grande Fratello Daniele Dal Mor o è il nuovo tronista del Trono Classico di " Uomini e Donne " su Canale 5. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità proprio nel corso della puntata in onda lunedì 27 gennaio,Daniele ha è entrato nello studio dello show pomeridiano di Maria De Filippi per conoscere le sue corteggiatrici.

E durante la presentazione iniziale non sono mancati i momenti di imbarazzo, coinvolta anche Irene con toni decisamente piccanti durante la puntata andata in onda oggi: "Esteticamente è un bellissimo ragazzo - ha subito commentato la ragazza, concentrando l'attenzione su un episodio che lo ha coinvolto durante il Grande Fratello - La prima cosa che ho trovato cercandolo su Internet è una scena piuttosto passionale. Volevo capire se fa così con tutte o solo davanti alle telecamere".



A soccorrere Daniele ci ha immediatamente pensato l'opinionista Tina Cipollari: "Guarda che la cosa è molto positiva, non vederla nel verso negativo".

Lunedì 27 Gennaio 2020, 20:38

