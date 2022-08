Beatrice Valli e Marco Fantini volano in vacanza con tutta la famiglia: ecco la meta prescelta

Vacanza al sole di Ibiza per la famiglia Vallini. I novelli sposi Marco Fantini e Beatrice Valli hanno deciso di volare nell'isola iberica per trascorrere le vacanze con i figli (Alessandro, avuto da una precedente relazione di Bea, Bianca e Azzurra). L'ex tronista di Uomini e donne e la sua scelta sono saliti su un aereo e, soltanto all'arrivo hanno svelato la meta: «Quest'anno qui, Ibiza» ha scritto Bea su Instagram.

Sposati dallo scorso 29 maggio 2022, Bea e Marco sono tra le coppie del dating show di Canale 5 più seguite di sempre. I follower si sono appassionati al loro amore fin da subito e, ancor di più, con la nascita della due figlie. Con oltre 3 milioni di follower, i Vallini raccontano ogni giorno su Instagram prevalentemente la loro vita. Dalle vacanze ai compiti dei bambini, dalle nuove collezioni del loro marchio di indumenti ai progetti in cantiere: poesia per i più appassionati. E, ora, si godono il pieno relax al sole di Ibiza, meta prescelta per le vacanza 2022 tra mare e divertimento.

Soltanto pochi giorni fa, Beatrice Valli è finita al centro di una bufera mediatica. Interpellata dai suoi follower sul perché si faccia fatica a trovare baby sitter e donne delle pulizie, l'influencer ha risposto tramite le storie Instagram: «Ma in reatà me lo chiedo anche io, mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c'è nell'aria quest'anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh». L'ex di Uomini e Donne, madre e moglie ha anche criticato il Reddito di Cittadinanza. Tra i tanti commenti ricevuti al suo messaggio su baby sitter e donne delle pulizie, un follower le ha risposto che «il Reddito di Cittadinanza è la rovina del mondo». La sua risposta è stata netta: «Pienamente d'accordo». E ha poi aggiunto: «Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!». E i commenti degli haters non hanno tardato ad arrivare. «Noi non veniamo pagati migliaia di euro per due fotine» scrive un utente. «Sentirsi dire che la gente non ha voglia di lavorare da un'influencer è un vero paradosso», dice un altro utente.

