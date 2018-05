Guendalina Canessa e l'arresto di Lo Passo: «Ecco come sono andate le cose»

MILANO – “Ho perso quindici chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso”.racconta la sua esperienza in. L’ex tronista infatti era stato arrestato per estorsione ai danni di un chirurgo: “Ero in una cella di due metri quadrati assieme ad altri tre ragazzo che stavano scontando delle condanne molto lunghe, avevo una brandina e niente più.Per un mese e mezzo – ha raccontato a “Mio” - per me è stato come se fosse sempre stata la prima notte”.Adesso vuole ricominciare, mettere tutto alle spalle tornando nella sua città Natale: “Questa esperienza mi ha ricordato quali sono le cose importanti nella vita. Spero finisca al più presto. Non voglio niente da nessuno.Del dottore non ho neanche mai fatto il nome perché davvero non mi interessa avere nulla da lui. Voglio soltanto la mia libertà. Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Torno a La Spezia a casa della mia famiglia e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato”. Lì potrà far diventare professione la sua passione: Potrò occuparmi anche della mia passione, che diventerà il mio secondo lavoro grazie al brevetto da personal trainer che ho preso da poco”.