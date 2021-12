A "Uomini e donne" arriva un nuovo tronista: è un ex corteggiatore

A “Uomini e donne” arriva un nuovo tronista. Nel dating show condotto da Maria De Filippi un nuovo protagonista, per la precisione un recentissimo ex corteggiatore, affiancherà il collega Matteo Ranieri nella ricerca dell’amore.

Maria De Filippi conduce "Uomini e donne" (Foto: Ansa)

"Uomini e donne" Luca Salatino nuovo tronista

Un nuovo tronista a “Uomini e donne” di Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti chiesto a un ex corteggiatore rifiutato di rimanere in trasmissione a fianco del collega Matteo Ranieri. Nella puntata di ieri infatti Roberta Giusti ha inapettatamente deciso di uscire dal programma assieme a Samuele Carniani, invece del quotatissimo Luca Salatino. La tristezza per l’ex corteggiatore appena scaricata però è durata poco dato che la conduttrice gli ha appunto chiesto, come ha svelato il sito “Il Vicolo delle news”, di rimanere in tv per diventare tronista. Lui naturalmente ha accettato la proposta della conduttrice senza pensarci troppo…

