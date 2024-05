Domenica In, Zucchero fa una sorpresa a Mara Venier: «Vieni al mio tour, ti porto io con il furgone»​. Poi il regalo inatteso

di Cristina Siciliano

A Domenica In, in collegamento da Pontremoli, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari, all'anagrafe Adelmo, a 68 anni ancora autentico, ruspante e irriverente come le sue canzoni. Occhiali scuri e cappello di paglia a cilindro, il cantante, durante la puntata di domenica 26 maggio ha raccontato a zia Mara Venier in che modo sta trascorrendo le sue giornate dopo il suo mitico tour internazionale. Il cantautore si è preso una breve rigenerante.

Le parole di Zucchero

«Sono a Pontremoli, io qui ci trovo tranquillità, un buon ritiro ed i miei animali domestici con cui parlo che mi danno un po' di pace - ha sottolineato Zucchero a Domenica In -.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 17:10

