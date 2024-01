Zingaretti: «Siamo uomini sull’orlo di una crisi di nervi»

di Michela Greco

«Una serie non action, dove non succede niente ma succede di tutto». Così il regista Valerio Vestoso definisce “No Activity – Niente da Segnalare”, sei episodi da 30 minuti disponibili su Prime Video da oggi, con un cast di livello alle prese con gag e siparietti tutti sviluppati nel tempo di un’attesa. Introdotti ai giornalisti dalla “brava presentatrice” Lorella Cuccarini, che compare anche in un cameo, gli attori raccontano i loro personaggi, che lavorano a coppie. Rocco Papaleo e Fabio Balsamo sono due criminali pronti a entrare in azione, in attesa di un segnale che non arriva mai. Carla Signoris ed Emanuela Fanelli condividono invece lo spazio della centrale, dove sono in collegamento radio con la volante, pronte a far partire la retata. Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi sono invece i poliziotti sul punto di passare all'azione, ma intanto stretti nell’abitacolo della vettura, appostati in un parcheggio. «Siamo due sfigati in una macchina, senza nulla da fare, due uomini sull’orlo di una crisi di nervi», dice Zingaretti, il più sorprendente nella sua svolta comica, che ha affrontato la sfida con autoironia: «Basta coi film violenti - sbotta il suo personaggio - coi morti ammazzati e i commissari!». «Quando mi hanno proposto “No Activity”, ero titubante, non ero sicuro di essere capace – confessa l’interprete del commissario Montalbano, pronto a debuttare da regista con un film tratto da un romanzo di Mencarelli – ma ho avuto il desiderio di mettermi alla prova, di pormi problemi diversi dal solito».

Nella volante, il poliziotto Zingaretti condivide con il collega la sua passione per la musica di Marcella Bella, anche lei guest star della serie, «felice di essere stata il loro peperoncino».

Emanuela Fanelli, lanciatissima dopo il David di Donatello per “Siccità” e presto in sala con “Un altro ferragosto”, dove è stata di nuovo diretta da Virzì, ha duettato con la collega Signoris «in una situazione simile al teatro: eravamo semplicemente due che parlavano in uno spazio piccolo». «Ho seguito tutte le cose che ha fatto Emanuela – ha detto di lei Signoris – un percorso trasversale in cui non ha frequentato la classica comicità.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA