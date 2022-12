Torna lo Zecchino d'oro, con Conticini e Francesca Fialdini: Carlo Conti al timone alla vigilia di Natale. Tra i testi Checco Zalone

di Redazione web

E' tempo di Zecchino d'Oro, il programma musicale della Rai che ha fatto cantare centinaia di bambini nelle sue 65 edizioni televisive. L'edizione 2022, dal titolo, Semplicemente bambino, ci accompagnerà verso il Natale per tre giorni, in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17. Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate, la giornalista de Le Belve, Francesca Fialdini e l'attore-conduttore Paolo Conticini.

Tre conduttori

Per la finale, il pomeriggio della Vigilia di Natale, il padrone di casa sarà invece Carlo Conti, direttore artistico di Zecchino d’Oro. Ma i due conduttori non saranno soli sul palco dell’Antoniano, con loro ci saranno gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro composta da 20 bambini, e divertiranno grandi e piccoli. Cristina D’Avena, invece, farà parte della Giuria dei Grandi durante la finale e porterà sul palco la sua musica.

17 bambini

Le 14 canzoni, interpretate da 17 bambini provenienti da 11 diverse regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, cantano temi importanti e attuali: l’ambiente, la diversità, la famiglia. A firmarle 30 autori di musiche e testi, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

Servizio pubblico

Inoltre, per la prima volta, in virtù di un accordo di collaborazione tra Rai Pubblica Utilità e L’Istituto Statale per Sordi di Roma Antonio Magrotto, oltre 30 bambini - sordi e udenti, allievi dell’Istituto - interpreteranno in LIS, come solisti e in piccoli cori, ricreando le emozioni ed il ritmo dei piccoli cantanti e del Piccolo Coro dell’Antoniano, le 14 canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2022, dando vita a 14 emozionanti clip accessibili anche con i sottotitoli, e pubblicate in esclusiva su Rai Play.

