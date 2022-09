Zecchino d’Oro, in gara (come autori) anche Ruggeri e Checco Zalone

di Francesca Binfarè

La prossima edizione del concorso canoro per bambini dello Zecchino d’Oro vedrà in gara gli autori che popolano le classifiche dei brani più amati: le 14 canzoni sono state scritte tra gli altri da Enrico Ruggeri, Checco Zalone, Virginio, Cesareo di Elio e Le Storie Tese, Margherita Vicario, Deborah Iurato, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia. Lo Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti che sottolinea come sia «Importante allargare i nomi degli autori. Quest’anno i brani presentati sono stati più di 600, li ho ascoltati con energia e divertimento: se non si torna bambini ogni tanto si perde un po’ il filo della vita». Assicura che quella in arrivo «Sarà un’edizione divertente, anche se ancora non si sa quando andrà in onda per via dei Mondiali, comunque tra novembre e dicembre». Le prefinali saranno condotte da una coppia di presentatori, la finale forse dallo stesso Conti.

Le canzoni sono disponibili da ieri in streaming e in digitale. “Il panda con le ali”, scritta da Virginio e Daniele Coro, è risultata immediatamente prima nella classifica iTunes delle canzoni per bambini. Un avvio con il botto per il brano e per lo Zecchino, con cui Virginio (che tra l’altro è impegnato nel lanciare la sua carriera a Miami e in America Latina) ha voluto dare un messaggio «Che arriva anche agli adulti. Questa è una canzone che, sotto forma di favola, parla di inclusione e di bullismo. Racconta la diversità, di qualunque genere - fisica, mentale, sociale - che sempre di più viviamo in un mondo così globalizzato. I bambini sono estremamente ricettivi e io credo che sia importante che si avvicinino a tematiche simili. Avrei amato da piccolo poter ascoltare una canzone che parla di questo». La sfida di scrivere per dei piccoli non è stata così difficile da accettare, per Virginio: «Sono un cantautore che ha sempre amato le parole efficaci, mai banali, ma sempre e comunque semplici. Quindi per me il passo è stato breve». I temi toccati dalle canzoni sono tutti importanti, vanno dall’attenzione al cambiamento climatico al rapporto con i genitori e lo fanno con sonorità sono molto attuali, c’è anche un pezzo rock progressive.

Per Eugenio Cesaro questa è la seconda collaborazione con Lo Zecchino d’Oro (la prima risale a “Filastrocca per grandi” contenuta nell'ultimo disco degli Eugenio In Via Di Gioia): «Poter partecipare come autore è un onore e un traguardo, per me che da bambino seguivo la gara in famiglia dando anche i voti». Deborah Iurato da piccola ha sfiorato la partecipazione in gara, fermata solo dalla varicella: «Mi piaceva l’idea di raccontare come i bambini vivono il mondo, con purezza». Cesareo di Elio e Le Storie Tese è la prima volta che si cimenta con le canzoni per bambini, «È stata una sfida piacevole perché io e l’altro autore, Filippo Pascuzzi, abbiamo pensato all’allegria dei bambini quando cantano».

La prossima edizione dello Zecchino d’Oro è intitolata “Semplicemente bambino”, un modo per sottolineare l’impegno dell’Antoniano di Bologna nel promuovere a tutti i livelli il diritto all’infanzia. Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, ha ricordato come «Il titolo scelto riassuma lo stile con cui stiamo dentro il mondo dello spettacolo. Come Francescani ci impegniamo a metterci all’altezza dei bambini, nei cui occhi c’è molto più futuro che nei nostri». Questo impegno dell’Antoniano si declina in varie iniziative. Verrà aperto un canale on demand dello Zecchino d’Oro su Prime Video per l’intrattenimento di tutta la famiglia e su Rai Italia andrà in onda “A scuola di italiano con lo Zecchino d’Oro”, per i bambini all’estero che vogliono imparare la nostra lingua. Su Alexa arriveranno delle pillole che spiegheranno le canzoni non solo dal punto di vista musicale. Il pupazzo dell’asinello Nunù andrà a casa dei piccoli solisti che canteranno in questa edizione per presentarli al pubblico, e sarà protagonista anche di uno show in cui 20 famiglie canteranno la loro canzone preferita dello Zecchino (a novembre su DeaJunior). Anche quest’anno una squadra di cartoonist realizzerà le canzoni animate dei brani in gara. Naturalmente c’è anche Operazione pane, raccolta fondi di aiuto alle mense francescane.

Come ha ricordato Carlo Conti, «Lo Zecchino ha una dimensione realmente mondiale». Ieri alla presentazione della nuova edizione sono stati festeggiati con tanto di targa e torta i numeri strepitosi del canale YouTube ufficiale dello Zecchino d’oro-Piccolo coro dell’Antoniano: 2 milioni di iscritti e più di 2 miliardi di visualizzazioni.

