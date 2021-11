Mara Venier, addio Zecchino d'Oro: al timone Carlo Conti, ecco chi la sostituirà

Ufficiale: torna la 64esima edizione dello Zecchino d’Oro 2021. Dopo lo stop dello scorso anno, causa pandemia, per cui l'edizione 2020 è stata spostata in primavera, torna regolarmente a dicembre la kermesse musicale dedicata ai più piccoli. Sono previsti il 3, 4 e 5 dicembre gli appuntamenti su Rai Uno: due pomeriggi ricchi di canzoni e poi la finale con Carlo Conti di domenica. Dunque, è certa l'assenza di Mara Venier.

A svelare l'assenza della padrona di casa di Domenica In è Tv Blog. La conduttrice è stato il volto della passata edizione insieme a Carlo Conti, nelle vesti di direttore artistico ma ha anche partecipato attivamente al programma. Zia Mara e Carlo insieme erano piaciuti al pubblico e continuano a piacere, ma stavolta non condurranno insieme.

Nei primi due pomeriggi della manifestazione canora ci saranno altri due volti: a condurre i primi appuntamenti saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Loro due andranno in onda il 3 e il 4 dicembre 2021 al posto di Alberto Matano, quindi nella fascia oraria de La Vita in Diretta. I due conduttori passeranno poi il testimone a Carlo Conti per la finale dello Zecchino D’Oro del 5 dicembre e andrà in onda subito dopo Domenica In, fino all’orario del telegiornale della sera.

In attesa dell’evento e di conoscere tutti i bambini che si esibiranno, sono noti i brani che canteranno sul palcoscenico. Ecco l’elenco delle canzoni in gara:

Superbabbo

La filastrocca delle vocali

Auto rosa

Potevo nascere gattino

Ali di carta

Bartolo il barattolo

Il ballo del ciuaua

Ri-cer-ca-to

Riccio capriccio

Reggaetonno

Clap clap

NG New Generation

La pancia

Ci sarà un po’ di voi

