Yuliya Mayarchuk nel cast de La vita è una cosa meravigliosa: «Questa estate mi sposo»

. Questa sera, lunedì 23 marzo su canale 5 andrà in onda il film “” diretto da Carlo Vanzina. Nel cast l’attrice Yuliya Mayarchuk che presto convolerà a nozze.Yuliya Mayarchuk nasce in Ucraina e all’età di 19 anni e arriva in Italia, dove incontra subito l’uomo della sua vita e si trasferisce a Napoli. Comincia a muovere i primi passi nelle tv locali e come attrice di fotoromanzi e successivamente, conoscerà per caso il noto regista Tinto Brass che la invita subito a sostenere un provino per il suo film ”Trasgredire“ ottenendo il ruolo da protagonista.Yuliya è mamma di due bambine e si definisce ucrainapoletana, in quanto ha preso il totale possesso della solarità napoletana non abbandonando la rigorosa mentalità russa. Questa sera la vesdremo nel film “La vita è una cosa meravigliosa” insieme ad Enrico Brignano dove interpreta una giovane donna rumena, fidanzata di Cesare (interpretato da Enrico Brignano) il quale scopre che la sua compagna non è una collaboratrice domestica, ma è una escort.Ma per la Mayarchuk che sarà di nuovo protagonista al cinema in due film: Il ladro dei Cardelini di Carlo Luglio e in Mai per sempre di Fabio Massa, c'è un progetto ancora più grande. In estate sposerà il suo compagno Cristiano Farina dopo ventitré anni di relazione: «Spero che questo periodo difficile causato dal coronavirus passerà in fretta, in modo che tutti noi ritorneremo alla vita di tutti i giorni con serenità ed entusiasmo».