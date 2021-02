Young stories, giovani protagonisti su RaiPlay

RaiPlay si conferma come il volto giovane dell’azienda di Viale Mazzini. Un boom di connessi, raddoppiati rispetto a gennaio scorso, con il 50% del pubblico che all’anagrafe ha meno di 44 anni. Un linguaggio nuovo, molto vicino ai giovani – come sottolinea la responsabile Elena Capparelli – con tante serie e programmi che vedono le nuove generazioni e i millennials protagonisti e RaiPlay che entra nel prodotto senza guardare il tutto dall’alto verso il basso. L’ultimo – prodotto da Stand by me di Simona Ercolani – vede protagonisti 13 ragazzi che con i loro autoritratti mandano un messaggio al futuro per costruire qualcosa di positivo tutti assieme. Soprattutto in questo periodo che vede il 32% della fascia di età compresa tra i 18 e 34 anni che dichiara di soffrire di solitudine. Il programma con le storie dei ragazzi si chiama “Young stories”.

«Spazio e dialogo sono diventati elementi fondamentali per recuperare le ferite dolorose di questi lunghi mesi – spiega Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale – il programma ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a un utilizzo consapevole e positivo dei social network, inoltre, dopo aver visto le puntate su RaiPlay, sull’account Instagram di Rai per il Sociale, si potrà sostenere la storia preferita semplicemente inserendo un cuore a lato della stessa. Questo determinerà un premio, per la storia più apprezzata, consistente nell’invito ad un importante evento Rai programmato nel mese di luglio».

