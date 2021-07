XFactor, Lorenzo Fragola ci ripensa: «Se tornassi indietro sceglierei Amici»

Lorenzo Fragola ha visto la sua carriera musicale esplodere a soli 19 anni, con la vittoria di “XFactor”. Dopo il programma Lorenzo Fragola ha partecipato a Sanremo e inciso tre dischi ma se potesse tornare indietro, al successo improvviso e inatteso di XFactor avrebbe scelto un altro talent, Amici di Maria De Filippi.

XFactor, Lorenzo Fragola: «Se tornassi indietro sceglierei Amici»

Lorenzo Fragola torna col pensiero alla sua vittoria a “XFactor”, ottenuta a soli 19 anni: «Ci si ritrova dentro una macchina che ti spreme – ha raccontato in un’intervista a FQ Magazine - Conosco diversi talenti che dopo “XFactor” sono andati in terapia per riprendere il contatto con sé stessi. Ci sono anche momenti di sofferenza. È vero, vinci un talent, è tutto pazzesco e bellissimo, ma allo stesso tempo avere a che fare con la vittoria ti distrugge».

Se potesse tornare indietro, Lorenzo Fragola sceglierebbe la scuola di “Amici”: «Quando ho fatto XFactor avevo 19 anni e per me era un gioco: one shot o va bene o va male. Se avessi dovuto scegliere strategicamente avrei scelto Amici per diversi motivi».

“Amici” era forse più adatto alla sua età e la presenza di Maria De Filippi una garanzia: «Un talent focalizzato sui ragazzi, Maria De Filippi supporta molto i cantanti e i ballerini sia consentendogli di conoscere produttori importanti che coinvolgendoli nella sua enorme macchina produttiva. Li rende partecipi del suo mondo e li supporta. Sicuramente una volta uscito da Amici si ha un percorso professionale più definito. Detto questo, sono felice ed orgoglioso di aver partecipato a XFactor che ha accolto un ragazzino con la chitarra che cantava Ed Sheeran. Nell’ottica di oggi, con il mercato discografico attuale, avrei fatto un’altra scelta».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 23:18

