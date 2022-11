XFactor 2022, Alessandro Cattelan a sorpresa al quarto live: «Mi state trollando?»

Uno scambio di persona, un tuffo nel passato e un ponte verso il futuro. Sorpresa durante il quarto live di X Factor 2022 in onda giovedì 17 novembre ad aprire la puntata è stato Alessandro Cattelan. Operazione nostalgia per il conduttore che ora è considerato un volto Rai, ma c'è qualcosa che non va.

Incursione a sorpresa per i fan di X Factor 2022 in occasione del quarto live. A presentare i giudici c'è Alessandro Cattelan. Il conduttore, torna sul "luogo del delitto" dopo l'addio di due anni fa ed è come se non fosse mai andato via.

Dopo le presentazioni dei nuovi giudici e sulla puntata di questa sera, parte la clip e al rientro Cattelan non c'è più e torna a riprendere il suo posto Francesca Michielin.

Alessandro Cattelan attraverso il suo profilo twitter gioca con il pubblico di X Factor: dice di essere a casa sua con la tv che trasmette la diretta della puntata e chiede: «Ma mi state trollando? Mi sono arrivati messaggi che dicono sia ad X Factor ma io sono qui a casa mia vedete?». Uno switch, quello tra Cattelan e la Michielin che ha acceso la nostalgia del pubblico sui social che si chiede se la sua apparizione non sia stata un "allucinazione collettiva".

Di fatto questo scherzo sta distogliendo completamente l'attenzione sui cantanti perchè tutti si chiedono «Dov'è Cattelan?».

Mi state trollando? Io sono a casa ma grazie del pensiero! Però Ci vediamo a teatro con #salutavasempre se volete… buon lavoro a @francescacheeks ❤️ pic.twitter.com/1j7leWzhKv — alessandro cattelan (@alecattelan) November 17, 2022

