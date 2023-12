X Factor, la sfida a 4 entra nel vivo

di Dajana Mrruku

X Factor giunge al termine. Giovedì, 7 dicembre, Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots si sfidano per l'ultima volta, nel corso di tre manche per aggiudicarsi il titolo di vincitori di X Factor 2023. Il super ospite della serata è Gianni Morandi che è salito sul palco all'inizio della puntata per dare l'in bocca al lupo ai concorrenti e così dare ufficialmente il via alla gara. Intanto, Morgan alla Prima alla Scala, intercettato dai giornalisti, ha detto: «La musica è qui non a X Factor».

La finale

L'ultima puntata di X Factor è divisa in tre manche che non prevedono eliminazione, ma i voti dei fan saranno sommati durante l'ultima gara. Dopo una prima manche in cui i protagonisti, Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots, si esibiscono con i loro "best of", le migliori esibizioni, è la volta dei duetti.

Ad aprire le danze Maria Tomba con Miss Keta, entrambe "pazzesche", poi il duo Ofenbach accompagna Sarafine, Francesco Gabbani canta con Il Solito Dandy, Omar Pedrini affianca gli Stunt Pilots. L'ultima manche, la più attesa, è dedicata completamente ai singoli dei cantanti.

Il super ospite

Il super ospite della serata è Gianni Morandi che si scatena con la sua energia e le sue hit intramontabili. Dopo un'iniziale duetto con Francesca Michielin sulle note di "Un mondo d'amore", Gianni Morandi torna sul palco, con la sua positività e il suo talento gentile.

Morgan alla Scala

«Stasera è la serata degli opposti, da una parte la finale di X Factor, dall'altra la prima della Scala, sono qui perchè la musica è qui». Lo ha detto Morgan, che insieme ad Alessandro Artom è andato a salutare la senatrice Liliana Segre dopo la prima del Don Carlo.



Morgan arriva in ritardo

L'esperienza a X Factor «è finita in maniera terribile» e il fatto «che non abbia vinto la musica, ma i poteri economici, è terribile. A livello umano è stato tremendo anche perché se c'è qualcuno a cui interessa l'aspetto umano sono io». E comunque questa sera alla Scala «sono arrivato tardi perché avevo degli impegni. C'era la finale di X Factor...». Così il cantante Morgan ironizza a margine della Prima della Scala.

«Io non ho capito come si faccia a trascurare l'aspetto umano e a non privilegiarlo. L'aspetto umano è il più importante di tutti e viene prima di ogni cosa. Per me, invece, è stata una delusione» ha aggiunto Morgan, che ha escluso per il momento la possibilità di fare pace con Fedez: «Io non ho fatto la guerra a nessuno - ha concluso - ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato. Mi sono sentito preso in giro».

