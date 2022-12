X Factor, finale con Pinguini Tattici Nucleari e Meduza

di Ferruccio Gattuso

I quattro nomi ci sono, il rito continua. Il palco del Mediolanum Forum di Assago è pronto per la grande finale di X Factor 2022 - in onda domani dalle ore 21.15 su Sky, Now e in simulcast su Tv8 - e a misurarne ogni centimetro quadrato saranno Beatrice Quinta, Linda (la favorita), Santi Francesi e Tropea: due interpreti femminili e due band, con buona pace di chi vuole sorvolare sui generi. Alle loro spalle, benevoli e pugnaci, i rispettivi sponsor nonché giudici Dargen D’Amico, Fedez, Rkomi e Ambra Angiolini.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 06:10

