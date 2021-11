X Factor 2021, Agnelli durissimo con Versailles: «La tua musica è come cucinare le cozze con la nutella». Il frontman degli Afterhours "annienta" il cantante di Hell Raton, che la scorsa puntata è stato a rischio eliminazione, accusandolo di non provocare emozioni.

leggi anche > X Factor 2021, la confessione di Mika: «Quando mi hanno spezzato il cuore ero a casa di uno stron*o»

A Versailles, durante la diretta del terzo live di X Factor 2021, Hell Raton ha assegnato uno speciale mash up che lo contraddistingue con “In Bloom” (Nirvana) e “Six Feet Under” (Billie Eilish). Dopo la perfomance a dare il giudizio più duro è Manuel Agnelli

«Fuori di qui - spiega Agnelli - sarà molto peggio, qui dentro è un gioco da ragazzi. Per fare un piatto non bastano gli ingredienti, bisogna saperli cucinare altrimenti è come cucinare le cozze con la nutella. Tu fai copia incolla di moltissime cose, per me non è innovazione fare i Nirvana con l'autotune, sembri non avere le radici per cantare e suonare quello che stai facendo. Dalle audition a oggi da una formula interessante ora resta solo una formula».

Emma: «O dai tutto o dai niente sempre». Mika: «Hai una bella sensibilità, ma c'è un problema, è come se avessi una preoccupazione estetica così grande che rende la perfomance superficiale e non al cuore».

A difendere Versaille il suo coach Manuelito: «Dire che non provi emozione quando c'è un pubblico che applaude è un parere personale. Confondere il pubblico a casa così resta un parere personale»

Il pubblico dà ragione a Hell Raton, Versailles supera la prima manche e lo rivedremo giovedì prossimo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA