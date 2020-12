X Factor 2020, la finale: Super ospiti i Negramaro e Madame. Per la prima volta i cantanti duetteranno con i loro giudici. Giovedì 10 dicembre, su Sky, in simulcast su TV8 e Now tv,. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika gareggeranno con un concorrente ciascuno.

Sono Blind, Casadilego, Little Piece of marmelade e N.A.I.P. i finalisti di questo #XF2020. La serata è divisa nelle tre classiche manche: la prima con i DUETTI, la seconda con i BEST OF e l’ultima, la FINALE, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno - nella terza e decisiva manche - per la conquista del titolo di X Factor 2020. Super ospiti della finale i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con CONTATTO, decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. Torna ospite di #XF2020 l’artista veneta MADAME.





LE MANCHE E I FINALISTI

Quest’anno per la prima volta la manche DUETTI vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.



La manche con i BEST OF vedrà Blind portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Originario di Perugia, Franco Rujan ha 20 anni ed è un trapper con la faccia da duro ma un sorriso solare e un cuore tenero, come spesso ha dimostrato sul palco. Per raggiungere i suoi obiettivi non guarda in faccia a nessuno, da qui l’origine del nome Blind (in inglese, appunto, “cieco”). Ed è di pochissimi minuto fa la notizia che "Cuuore Nero" è stato certificato ORO.





Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. La giovane diciassettenne - Elisa Coclite - è nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico, suona la chitarra, ed ora è la favorita dei Bookmaker. Per Stanleybet.it sarà lei la prossima vincitrice di X Factor 2020. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria.





I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo è composto da Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN), e rappresentano la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione.





N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, Attenti al Loop e Partecipo, e con Amandoti dei CCCP. All’anagrafe Michelangelo Mercuri, N.A.I.P. (acronimo per Nessun Artista In Particolare) ha 29 anni, è nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station e settimana dopo settimana ha sbalordito giudici e pubblico con le sue proposte originali.





Per la MANCHE FINALE, i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonché brano originale: One cup of Happiness è quello dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh quello di N.A.I.P., Cuore Nero il pezzo forte di Blind e Vittoria quello di Casadilego.

Venerdì 11 dicembre usciranno per Sony Music Italy gli EP dei 4 concorrenti finalisti di X FACTOR 2020: Blind con CUORE NERO, Casadilego con l’omonimo CASADILEGO, Little Pieces Of Marmelade con L.P.O.M. e N.A.I.P. con NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE. Tutti i brani originali, presentati per la prima volta nel corso di questa stagione dagli artisti esibitisi ai Live di X Factor 2020, fanno parte di X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy), un viaggio alla scoperta del mondo artistico dei concorrenti in gara di questa edizione. Grande successo musicale per i brani originali contenuti in X Factor Mixtape 2020 e le cover che i concorrenti hanno eseguito nelle puntate live, contando a oggi oltre 50 milioni di streaming totali.



LE ESIBIZIONI DEI GIUDICI



Sul palco della finale si esibiranno anche i giudici con alcuni dei loro maggiori successi.

Emma proporrà la sua hit “Latina”: «Una versione inedita, acustica, una chicca, insomma. Un regalo per chiudere questa esperienza stupenda. Per me è un onore cantare una mia canzone sul palco di XF».

Subito dopo sarà il momento di un mashup “Bloody Vinyl”, con alcuni dei brani presenti in BV3, album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Aprirà le danze il rapper, producer e pianista Lazza con “WEEKEND”, per passare la palla al giudice, Hell Raton, che intratterrà con alcune barre di “ALASKA”, gran finale con la talentuosa Mara Sattei che chiuderà con la hit “ALTALENE”. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.

Manuel Agnelli si esibirà con gli Afterhours al completo, la rock band italiana più importante degli ultimi 30 anni che porterà sul palco di #XF2020 “Quello che non c’è”, uno dei loro più grandi successi premiato con l’Italian Music Awards per il miglior testo. Il brano prende il là da una fotografia realmente esistente di Manuel bambino che spara con una pistola giocattolo, fino a tracciare l'intero bilancio di un'esistenza, fra rinascite e miracoli, in quell'oscillare fra speranza e delusione che è forse la più profonda natura umana.

Mika interpreterà un medley di suoi brani che attraversa tutta la sua carriera - Tiny Love, Origin of Love, Relax, Good Guy, Grace Kelly - portandoci nello stesso caleidoscopio di emozioni e di intensa fisicità che ha scelto come cifra stilistica del suo ultimo tour mondiale, il Revelation Tour.

